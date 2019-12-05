Bingöl'de 112 Acil Servis ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri göreve hazır.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, çetin geçen kış aylarında yolu kapanan köylerde hastaların imdadına yetişmek için görev yapan "Kar kartalları" hazırlıklarını tamamladı.

[Fotoğraf: AA]

Sağlık Bakanlığınca sağlanan imkanlar sayesinde, her türlü teçhizatla donatılan ekipler, havada, karada ve denizde, acil hastalara, doğal afete maruz kalan kişilere ve karda mahsur kalan vatandaşlara anında müdahale kabiliyeti kazandı.

Hastaların umudu oluyor

Bingöl'ün yanı sıra takviye amaçlı zaman zaman bölge illerine de sevk edilen ekipler, kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı yerleşim yerlerindeki hastalara arazi koşullarına göre ambulans, yarım ve tam paletli ambulans ile kar motoru kullanarak ulaşıyor.

[Fotoğraf: AA]

Acil Komuta Merkezine gelen ihbarlar doğrultusunda görevlendirilen ekipler, 3 dakika içinde arazi şartlarına uygun olan araçla yola koyuluyor.

"Kar kartalları" gece gündüz demeden, kar engelini aşarak ulaştıkları vatandaşları en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırıyor.

[Fotoğraf: AA]

"Tebessüm tüm yorgunluğumuzu alıyor"

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Sefer Özge, Sağlık Bakanlığı himayesinde, her koşulda hastalara hizmet vermeye hazır olduklarını söyledi.

Bingöl'de 19 istasyon, 65 gönüllü UMKE ekibi, 260 acil personeli, 5 kar tipi, 2 yarım ve biri tam paletli olmak üzere 40 ambulans ve bir çekici ile kış sezonuna hazır olduklarını belirtti.

[Fotoğraf: AA]

UMKE gönüllüsü Hasan Akkuş ise, acil sağlık hizmeti personeli olmaktan gurur duyduğuna dikkat çekerek, hayat kurtarmak için yeri geldiğinde kendi hayatlarını tehlikeye attıklarını vurguladı.

Tüm zorluklara rağmen mesleklerini severek yaptıklarını anlatan Akkuş, "İnsanları hastaneye ulaştırdığımız zaman yüzlerindeki tebessüm ve mutluluk tüm yorgunluğumuzu alıyor" dedi.

Kaynak: AA