Toprağın önemi ve gıda güvenliği konusunda farkındalık yaratmak için her yıl Dünya Toprak Günü, 5 Aralık'ta kutlanıyor.

TEMA Vakfı Ankara Temsilcisi Nevzat Özer, yaşam üreten toprağın oluşmasının binlerce yıl sürdüğünü, toprağın kaybetmeyi göze alınamayacak kadar kıymetli olduğunu söyledi.

Özer, yapılan çalışmalara rağmen Türkiye'de milyonlarca ton toprağın erozyonla kaybedildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Anadolu'nun 10 bin yıl önce yüzde 72'sinin ormanlarla kaplı olduğunu, bugün ise bu alanların yüzde 25'e düştüğünü öne sürdü. Yüzde 6'sı sulak alanlar ve göllerle kaplı olan Anadolu'da bu oranın bugün yüzde 1'lere kadar düştüğünü ifade eden Özer, "Bir yılda bütün ülkelerin kaybettiği toprak 23-24 milyar ton, dünyada en büyük toprak kayıpları ise Asya'da meydana geliyor."

Türkiye'deki toprak kayıplarında topoğrafyanın, dağlık yapının ve iklim çeşitliliğinin önemli etkileri olduğuna dikkat çeken Nevzat Özer, "Erozyonun yüksek olmasının asıl nedeni ise yanlış arazi kullanımı ve tarım teknikleri" dedi.

Tarım arazilerinin yüzde 58'inde şiddetli erozyon riski

Nevzat Özer, sadece erozyonla değil, tuzlulaşmadan asitleşmeye, organik madde kayıplarından verimli toprakların yerleşim ve sanayileşmeye açılmasına kadar çok yönlü tehditlerin de toprak kayıplarına yol açtığını vurgulayarak, şunları anlattı:

"Orman arazilerinin yüzde 54'ünde, meraların yüzde 64'ünde, tarım arazilerinin ise yüzde 58'inde şiddetli erozyon söz konusudur. Vakıf, ağaçlandırma projeleriyle 12 bin 500 hektar alanda 15 milyon fidan toprakla buluşturuldu. 81 İlde 81 Orman, Ülkem İçin Meşe Projesi, hatıra ormanları gibi projelerin büyük bölümü Tarım ve Orman Bakanlığımızca birlikte yürütüldü. Ağaçlandırma sahalarının tesisi, fidan dikimi, bakımı tamamen bakanlık ilgili kuruluşlarınca yapılmaktadır. Dikilen fidan sayısı bakanlığın diktiği milyarlarca fidan içerisinde şüphesiz ki çok düşük, buradaki amacımız, ormansızlaşma konusunda toplum duyarlılığını artırma, çocuklardan başlamak üzere tabiat sevgisinin toplumda yaygınlaştırılması."

Kaynak: AA