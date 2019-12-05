Yılarca işlendi. 3 milyon lira değer biçildi. Yakuttan ejderha figürü artık İstanbul'daki Kuyumcukent Altın Galerisi'ni süslüyor.

Ejderhanın kıymetini artıran, tek parça halinde işlenmiş olması. İsviçre'de müzayededen alınan parçaya, İtalyan sanatkarın ellerinde son şekil verildi.

Bu nadir eserin alt kısmı yeşil, üst kısmıysa mor. Bunun nedeni, yakutun henüz, oluşumunu tamamlayamamış olması. Yeşil kısmın mora dönüşmesi için yaklaşık bin yıl gerekiyor.

Galerideki eserler birbirinden değerli.

Dünyanın en büyük yüzüğü

Guinness Rekorlar Kitabı'na giren "Dünyanın En Büyük Yüzüğü" de sergide. 100 kiloluk yüzüğün tamamı saf gümüşten. Üzerinde Mezopotamya'da hüküm sürmüş medeniyetlere ait armalar bulunuyor.

Sergide ayrıca tamamen altından yapılan altın rafinerisi temsili yer alıyor.

Haber: Bahar Toprak

Kamera: Deniz Özbek