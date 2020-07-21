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Türk askerinden Kosovalı çocuklara bayram hediyesi
[Fotoğraf: AA]
Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, Kurban Bayramı öncesi Kosova genelinde ihtiyaç sahibi 200 çocuğa bayramlık giysi yardımında bulundu.
Prizren Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen dağıtıma, Prizren Belediye Başkanı Mütaher Haskuka ve Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Savaş Yanar katıldı.
[Fotoğraf: AA]
Belediye Başkanı Haskuka, gazetecilere yaptığı açıklamada, yardım için en zor durumda olan ailelerin çocuklarını seçmeye çalıştıklarını belirtti.
Prizren’de 20 olmak üzere ülke genelinde toplam 200 çocuğa giysi dağıtılacağını belirten Haskuka, "Bu, Türk KFOR’uyla olan tek projemiz değil, bir sürü başka projemiz var. Onlara teşekkür ediyorum yardımlarından dolayı" dedi.
[Fotoğraf: AA]
Başkent Priştine yakınlarındaki Lipyan’da 16 Temmuz'da dağıtımına başlanan giysi yardımı, Kurban Bayramı'na kadar Kosova genelinde 7 belediyede 200 ihtiyaç sahibi çocuğa ulaştırılacak.
Etiketler: Türk askeri Kosova bayram hediyes türk askeri hediyeSon Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 14:23
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