Sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı Arifesi: 30 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 1. Gün:31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 2.Gün:1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 3.Gün:2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün:3 Ağustos Pazartesi

2020 yılının diğer dini günleri;

Hicri Yılbaşı:20 Ağustos Perşembe

Aşure Günü:29 Ağustos Cumartesi

Mevlid Kandili -28 Ekim Çarşamba