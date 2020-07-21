Suriye'de devam eden iç savaştan kaçarak 7 yıl önce Türkiye'ye sığınan ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşamlarını sürdüren Samah ve Karam Albazo, burada tanışarak dünya evine girdi.

Evlendikten bir yıl sonra ilk kızları Miral'i, 3 yıl sonra da ikinci kızları Sara'yı kucaklarına alan Albazo çiftinin geçen ay da ikiz kızları dünyaya geldi.

Kızlarına isim arayışına giren aile, Ayasoyfa Camii'nin ibadete açılmasından esinlenerek ikizlerinden birine "Aya" diğerine de "Sofya" adını verdi.

[Fotoğraf: AA]

"İbadete açılması bizleri çok mutlu etti"

Anne Samah Albazo, bir ay önce dünyaya gelen ikiz kızlarına isim aradıklarını, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasyla bu isimlere karar verdiklerini söyledi.

Anne Albazo, "Ayasofya'nın açılmasıyla birlikte bugünün tarihi önemini hatırlatması için 'Aya' ve 'Sofya' isimlerini uygun bulduk. Ayasofya Camii'nin ibadete açılması bizleri çok mutlu etti" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Albazo, misafirperverliklerinden dolayı Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Baba Karam Albazo da Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasının tüm Müslümanlar gibi kendilerini de mutlu ettiğini söyledi. Suriye'deki savaş nedeniyle 2013 yılında geldiği Türkiye'de eşiyle tanıştığını anlatan baba Albazo, yaşamlarını burada sürdürdüklerini belirtti.

Türkiye'de eşi ve çocuklarıyla mutlu bir yaşam sürdüklerini anlatan baba Albazo, ailece Ayasofya'yı ziyaret etmek istediklerini söyledi.