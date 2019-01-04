Kış şartlarının ağır geçtiği Tunceli'de Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, vatandaşların soğuktan etkilenmemeleri için kent merkezinin bazı noktalarında klimalı duraklar kurduklarını söyledi. Kurulan modern duraklar içerisinde günlük gazeteler ve kitaplar yer alıyor.

Tunceli'ye en modern hizmeti vermeyi amaçladıklarını anlatan Vali Sonel, şöyle konuştu:

"Otobüs duraklarında bekleyen yaşlı, genç, çocuk yolcularımızın üşümemeleri, kar ve tipiden korunmaları için bu durakları yaptık. Duraklarımız son derece modern şekilde yaptırıldı. Bütün duraklarımızda klima mevcut. Kütüphanemiz var, içinde çok sayıda kitap bulunuyor. Bütün duraklara günlük gazeteler bırakılıyor. Vatandaş burada beklediği zaman hiçbir şekilde sıkılmayacak ve mutlu olacak. Duraklarımız aynı zamanda yazın sıcak günlerinde vatandaşımızı sıcaklardan koruyacak ve klimalar sayesinde serinlemelerini de sağlayacak."

Vatandaşlar klimalı duraklardan memnun

Vali Sonel, Tunceli'nin eğitim seviyesinin yüksek olmasından dolayı durakları kitaplarla donattıklarını belirtti.

"Klimalı durakların kenarına yaptırdığımız kitap dekorları ile çocuklarımızın, gençlerimizin yani bütün vatandaşlarımızın kitap okumaya ilgisini artırmayı hedefledik. Tunceli eğitim ve kültür seviyesi çok yüksek bir ilimiz. Türkiye'de ve dünyada tarihe adını yazdırmış ünlü yazarlarımızın kitaplarının yer aldığı bir dekor yaptırdık."

Vatandaşlar da, klimalı duraklardan memnun kaldıklarını vurguladı.

Kaynak: DHA