Tarihi camileri, medreseleri, kiliseleri ve taşın oya gibi işlendiği evleriyle cazibe merkezi olma yolunda hızla ilerleyen Mardin, 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin bölge genelinde yaşamı hiçe sayan saldırıları nedeniyle turizmde büyük zarar gördü.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarından sonra bölgede tesis edilen huzur ve güven sayesinde kent, yeniden ziyaretçilerin gözdesi haline geldi.

6 bin 500 yatak kapasiteli 49 otelinde 2016 yılında 113 bin, 2017'de de 232 bin ziyaretçinin konakladığı şehir, 2018'in 11 ayında yaklaşık 600 bin turisti ağırladı.

Hedef 5 milyon ziyaretçi

Günü birliklerle geçen yıl 3 milyon kişinin geldiği Mardin, 2023 yılında 5 milyon turist ağırlamayı hedefliyor.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, sağlanan huzur ortamında turist sayısında son iki yılda önemli artış yaşandığını söyledi.

"2018 yılı beklentimizin çok üzerindeyiz. Gelen turist sayısında 3 milyonu aştık. Bu durum esnafın yüzünü güldürüyor" diyen Yaman, belediye olarak yaptıkları etkinliklerin sektöre büyük katkı sunduğunu söyledi.

Bu yıl Uzak Doğu ülkelerinden çok sayıda turist kafilesinin kente geleceğini anlatan Yaman, şöyle konuştu:

"2019'un daha güzel geçeceği kanaatindeyim. Yıldızlı otellerimiz, butik otellerimiz ve tarihi konaklarımız iyi hizmet sunuyor. Güvenlik açısından bir sorun söz konusu değil. Mardin, gerçekten görülmeye değer bir yer, herkesi bekliyoruz."

"Mardin hak ettiği zirveye doğru gidiyor"

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Özgür Azad Güngör de, kentte aralarında tarihi konakların da olduğu 49 otelde 6 bin 500 yatak kapasitesi bulunduğunu belirtti.

Otellerin yatak doluluk oranının kendilerini sevindirdiğini vurgulayan Güngör, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz yıllarda önemli sıkıntılar yaşamıştık. Bunları atlattık çok şükür. Terör algısı kırıldı. Mardin hak ettiği zirveye doğru gidiyor. Umarım çıta daha da yükselir. Yılda bir milyon yatılı ziyaretçi ağırlamak istiyoruz."

Kaynak: AA