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Yaşam
AA 24.09.2023 10:01

TRT Haber kameramanı Söylemez'in adı evinin sokağında yaşatılacak

Trafik kazasında yaşamını yitiren TRT Haber kameramanı ve Edirne Haber Yazı İşleri Müdürü Berk Söylemez'in adı, evinin bulunduğu sokağa verilecek.

TRT Haber kameramanı Söylemez'in adı evinin sokağında yaşatılacak
[Fotograf: AA]

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Söylemez'e Allah'tan rahmet, ailesi ve basın camiasına başsağlığı diledi.

Ekim ayındaki Belediye Meclisi toplantısında, Söylemez'in adının sokağa verilmesi için önerge sunacağını belirten Gürkan, "Sevgili Berk'in isminin yaşatılmasını sağlayacağız. Belediye Meclisimizden bu karar oy birliğiyle geçecektir. Mekanı cennet olsun sevgili Berk'in." dedi.

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TRT Haber'in acı günü: Kameraman Berk Söylemez hayatını kaybetti

Ne olmuştu?

Söylemez, 27 Ağustos Pazar günü elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken, İlhami Ertem Caddesi'nde, bir taksinin sürücüsü tarafından açılan kapısına çarparak ağır yaralanmıştı.

Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan 39 yaşındaki Söylemez, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiş, burada 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Söylemez'in cenazesi, 14 Eylül'de, Edirne Yenişehir Mezarlığında toprağa verilmişti.

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