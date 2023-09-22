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Yaşam
TRT Haber 22.09.2023 13:49

Mevlit Kandili salı günü idrak edilecek

Son peygamber Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili, 26 Eylül Salı günü idrak edilecek.

Mevlit Kandili salı günü idrak edilecek
[Fotograf: AA]

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla hicri takvime göre rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam toplumlarında peygamber sevgisinin kültürel hayata yansıması olarak asırlardır kutlanıyor.

Son peygamber Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili, 26 Eylül Salı günü idrak edilecek.

Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlit, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor.

Osmanlı, Memlük, Eyyubi ve Fatimi devletleri döneminde Hazreti Muhammed'in doğum gününün resmi törenlerle kutlanılmasının yanı sıra Türk ve Arap edebiyatında peygamber sevgisinin işlendiği eserler kaleme alındı.

Özellikle İslam toplumlarının büyük bir kısmında yoğun ilgi gören Süleyman Çelebi'nin "Vesiletü'n Necat (Kurtuluş Vesilesi)" adlı mesnevisi, besteli veya kendine has bir şekilde irticalen mevlit merasimlerinde okundu.

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