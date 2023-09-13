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Türkiye
TRT Haber 13.09.2023 12:07

TRT Haber'in acı günü: Kameraman Berk Söylemez hayatını kaybetti

"Ateş düştüğü yeri yakar" denir. Bu kez bizim aramıza düştü, yüreğimizi yaktı. Geçirdiği kaza sonrası tedavisi süren TRT Haber Kameramanı Berk Söylemez'i kaybettik. Meslektaşımıza TRT ailesi olarak Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Haberin olduğu her yere canıgönülden koşanlardandı. Yüzlerce haberi taşıdı görüntüleriyle TRT Haber ekranına...

Edirne'de görevli Berk Söylemez, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından uzun süre bölgede görev yaptı. 

Meslek sevgisi, çalışkanlığı, iş ahlakı ve efendiliği ile tanınıyordu. Geçirdiği bisiklet kazası nedeniyle 17 gündür tedavi altındaydı.

Kaza sonrası Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İstanbul'daki Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

TRT Haber Kameramanı Berk Söylemez hayatını kaybetti
TRT Haber Kameramanı Berk Söylemez hayatını kaybetti

38 yaşındaki Berk Söylemez ailesinin iki çocuğundan biriydi. Söylemez'in cenazesi Edirne'de toprağa verilecek. 

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TRT Haber'in acı günü: Kameraman Berk Söylemez hayatını kaybetti
TRT Haber'in acı günü: Kameraman Berk Söylemez hayatını kaybetti
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