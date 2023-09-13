TRT Haber'in acı günü: Kameraman Berk Söylemez hayatını kaybetti

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Edirne'de görevli Berk Söylemez, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından uzun süre bölgede görev yaptı.

Meslek sevgisi, çalışkanlığı, iş ahlakı ve efendiliği ile tanınıyordu. Geçirdiği bisiklet kazası nedeniyle 17 gündür tedavi altındaydı.

Kaza sonrası Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İstanbul'daki Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

38 yaşındaki Berk Söylemez ailesinin iki çocuğundan biriydi. Söylemez'in cenazesi Edirne'de toprağa verilecek.