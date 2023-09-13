Açık 22.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 13.09.2023 11:36

Ankara'da kaçakçılık operasyonları: 13 gözaltı

Başkentteki kaçakçılık operasyonlarında 13 kişi yakalandı.

Ankara'da kaçakçılık operasyonları: 13 gözaltı
[Fotograf: AA]

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik Altındağ, Çankaya, Çubuk, Keçiören, Mamak, Pursaklar ve Sincan ilçelerinde operasyonlar düzenledi.

Aranan 7 iş yeri, 4 araç ve bir depoda, 800 bin bandrolsüz boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 27 bin 770 paket sigara, 5 bin 110 cinsel içerikli ürün, 2 bin 828 puro, 1420 cep telefonu yedek parçası, 72 elektronik sigara, 42 paket tütün, 13 elektronik sigara likidi, 4 şişe kaçak içki ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

ETİKETLER
Ankara Kaçakçılık
Sıradaki Haber
Sel felaketinde araç mobilya mağazasına böyle girdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:45
Deprem bölgesinde topladığı mavi kapaklarla 250 engelliyi sevindirdi
12:29
Gazze Şeridi'nde şiddetli yağış nedeniyle bazı evler ve yollar su altında kaldı
12:19
Kuzey Kore lideri Kim, Rusya ile ilişkilerin öncelik olduğunu söyledi
12:51
TRT Haber'in acı günü: Kameraman Berk Söylemez hayatını kaybetti
12:07
Denizli'de 9 milyon yıllık hayvan fosilleri bulundu
12:00
Kira anlaşmazlığı arabuluculuk masasında çözüldü
Van Gölü kuraklık nedeniyle küçülmeye devam ediyor
Van Gölü kuraklık nedeniyle küçülmeye devam ediyor
FOTO FOKUS
TRT Haber'in acı günü: Kameraman Berk Söylemez hayatını kaybetti
TRT Haber'in acı günü: Kameraman Berk Söylemez hayatını kaybetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ