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Türkiye
İHA 13.09.2023 11:22

Sel felaketinde araç mobilya mağazasına böyle girdi

MASKO Mobilyacılar Sitesi'nde yaşanan sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Mobilya mağazasına park halindeki bir aracın girdiği anlar kameralara yansıdı.

İstanbul'da geçtiğimiz hafta yaşanan sel felaketinin en büyük hasara yol açtığı bölgelerden biri de MASKO Mobilyacılar Sitesi oldu.

Selin harap ettiği dükkanlarda bulunan milyonlarca değerindeki mobilya çöp oldu. O anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

Suların bir mobilya mağazasını bastığı anlar, felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Görüntülerde mağazayı basan suların yükselmesiyle içeride bulunan mobilyalar sürüklenerek etrafa saçılıyor. Bir süre sonra ise park halindeki bir otomobil, mağazadan içeri giriyor.

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