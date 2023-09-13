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Türkiye
AA 13.09.2023 10:48

İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün örgütsel iletişim modeli olan ankesörlü telefonlardan diğer üyelerle görüştükleri belirlenen ve haklarında itirafçı beyanı olan 11 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda halen görevde olan 1 astsubay, meslekten ihraç edilen 6 askeri personel, 1 öğretmen ile 3 kapatılan askeri okul öğrencisinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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