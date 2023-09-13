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Türkiye
AA 13.09.2023 10:22

İstanbul'da okul servis araçlarına denetim

İstanbul'da yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla polis ekiplerinin okul servis araçlarına yönelik denetimleri sürüyor.

İstanbul'da okul servis araçlarına denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri, birçok ilçede oluşturulan uygulama noktalarında durdurdukları okul servis araçlarında olması gerekenleri kontrol etti, sürücülerin yeterliklerini yönelik inceleme yaptı.

Ekipler, sürücülere trafik kurallarına ilişkin uyarılarda bulundu.

Beykoz'daki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Kavacık katılımında durdurulan araçların evrakına bakan ekipler, sürücülerde emniyet kemeri, yolcu kapasitesi aşımı ve diğer güvenlik kontrollerini yaptı.

Polis ekipleri, denetimlerde durdurulan servis araçlarındaki öğrencilere emniyet kemeri takılmasının hayati önem taşıdığına yönelik hatırlatmalarda da bulundu.

Denetlenen araçlarda herhangi bir kural ihlaline rastlanmadı.

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