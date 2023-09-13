İstanbul'da sahte 2 milyon 300 bin dolar ele geçirildi

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ortak yapılan çalışmalar kapsamında, sahte para bastığı ve piyasaya sürdüğü değerlendirilen yabancı uyruklu şüphelilere yönelik Esenyurt ilçesinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 100 lük banknotlar halinde 2 milyon 300 bin ABD doları, 100 lük banknotlar halinde 68 bin euro, 50 lik banknotlar halinde 40 bin euro sahte para ile 1 adet para sayma makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 yabancı uyruklu şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.