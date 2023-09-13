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Türkiye
TRT Haber 13.09.2023 09:38

Adıyaman'da 1700 yıllık su kanalı bulundu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, Roma dönemine ait 150 metre uzunluğunda su kanalı bulundu.

Adıyaman'da 1700 yıllık su kanalı bulundu

Adıyaman’ın Besni ilçesi Geçitli köyü sınırları içerisinde bulunan dağlık alanda Roma Dönemine ait 1700 yıllık su kanalı ortaya çıktı. Daha önce köylüler tarafından varlığı bilenen ancak yetkililer tarafından ilk kez tespit edilen su kanalının içine girildi.

Romalılar tarafından oyularak 80 santimetre genişliğinde 1,5-2 metre yüksekliğinde açılan 150 metre uzunluğundaki su kanalı, Sofraz Çayı'ndan akan suyu arazilere ulaştırmak için yapıldığı tespit edildi.

Çayın kenarında yapılan su kanalı, açılan su tüneliyle birleşerek güneyindeki tarım arazilerine uzanıyor.

Adıyaman'da 1700 yıllık su kanalı bulundu

"Muhteşem bir işçilik, muhteşem bir sanat eseri"

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, Geçitli köyü Muhtarı Abdullah Güllü ile birlikte su tüneline girdi. İçerisinde yarasaların yaşadığı tünelin, ilginç yapısıyla önemli bir tarihi yapı olduğu ifade edildi.

Adıyaman'da 1700 yıllık su kanalı bulundu

Aynı bölgede yapılan incelemelerde yine Roma dönemine ait yaşam alanları, kaya mezarları bulundu. Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, tünelin muazzam bir yapı olduğunu belirterek, "M.S. 3'üncü yüzyılda, yani günümüzden 1700 yıl öncesine ait bu tünelin Sofraz Çayı’ndan akan suyu yaşam alanının diğer tarafında bulunan tarlalara ulaştırmak için yapıldığını keşfettik. Günümüzden 1700 yıl öncesinde yapılmış olan bu su tünelinin ne kadar muazzam bir görüntüde olduğunu gördük. Muhteşem bir işçilik, muhteşem bir sanat eseri olan bu tünel Adıyaman’da bulunan en uzun su tünelidir. Çok değerli olan bu su tünelini görmek için tüm yerli ve yabancı ziyaretçileri buraya bekliyoruz" dedi.

Adıyaman'da 1700 yıllık su kanalı bulundu

Geçitli köyü Muhtarı Abdullah Güllü ise, "Daha önce burada tünel olduğunu biliyorduk ama içine girmeye çekiniyorduk. Müdürümüz geldi, beraber girdik. Bu taraftan girdik, öbür taraftan çıktık. İncelemelerde bulunduk. Çok muhteşem ve güzel bir tünel" diye konuştu.

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Adıyaman Roma Dönemi Tarihi Eser
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