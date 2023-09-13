Rusya'dan Amasra'ya gelen turist sayısı 16 bini aştı

Doğası, denizi, kültürü ve tarihi güzellikleri barındıran Bartın'ın Amasra ilçesine gerçekleştirilen turizm yolculuğunda 23. Rus yolcu gemisi Amasra Limanı'na demirledi.

Bölgeye gelen son gemide bulunan 795 Rus turist ve 423 personel, sonbaharın ilk kafilesi oldu. Rusya Ukrayna Savaşı'ndan 6 ay sonra başlayan ve 13 aydır deva eden süreçte bölgeye gelen Rus turist sayısı 16 bini aştı.

Gelen Rus kafilesindeki turistler, Türkiye'yi çok sevdiklerini ve tekrar geleceklerini belirtirken yıl sonuna kadar devam edecek seferlerde yaklaşık 7 bin Rus turistin daha gelmesi bekleniyor.

Deniz hudut kapısı ilan edilmişti

Son kafileyi Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ve daire amirleri karşıladı.

Rus kafilesinin bölgenin ve ilçe turizmine büyük katkı verdiğini belirten Başkan Çakır, ''Bu ay bir sefer daha var. Eylül'de 5 sefer daha olacak. Hem bölgemize hem Amasra ilçemize katkısı oluyor. Ocak 15'ine kadar seferler devam edecek. Her seferinde ortalama 700 yolcu ile geliyor. Bazen 900, bazen 600 yolcu oluyor. Kent ekonomisine ciddi katkısı var. Bir bölümü plajlarımıza gidiyor. bir bölümü şehir merkezimi turluyor'' dedi.

2021 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı kararname ile deniz hudut kapısı ilan edilen Amasra Limanı'na 866 yolcu ve 300 personeli taşıyan ilk gemi 1 Ağustos 2022 tarihinde gelmiş, yaklaşık 13 aydır süren seferlerde yaklaşık 15 bin 500 turist kafilesi bölgeye giriş yapmıştı.