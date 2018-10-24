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Trenlerde yolcuların sağlığı için emniyet kemeri kullanılmıyor

Uzmanlara göre, trenlerde emniyet kemeri kullanılması ani durma anında omurga yaralanmalarına neden olabiliyor.

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Milyonlarca insanın hızlı ve konforlu yolculuk için tercih ettiği trenlerde emniyet kemeri bulunmuyor. Bunun sebebi ise ani bir durma anında emniyet kemerinin yolcuya zarar verme riski. Trenlerde emniyet kemeri yolculara tahmin edilenden daha fazla zarar veriyor.

Emniyet kemerleri ani yavaşlama veya durma anında, yolcuların boyunları ileriye gittiğinde omurga yaralanmalarına sebep olabiliyor.

Ayrıca uzmanlara göre, trenlere emniyet kemeri takmak tren yetkilileri için çok pahalı olabilirdi.

Kaynak: Reuters

Etiketler: tren, emniyet kemeri
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