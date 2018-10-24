Diyarbakır'da sadece kadınlara hizmet veren kıraathane açıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığınca Bağlar ilçesinde 632 metrekarelik alanda kurulan ve içinde kütüphane, çay ocağı, spor salonu ve çocuk oyun alanlarının bulunduğu kıraathane hizmete girdi.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Handan Eker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millet kıraathaneleri açıklamasından sonra kadınlar için böyle bir girişimde bulunduklarını söyledi.

Kadınlara göre şekillendi

Kıraathaneyi oluşturmadan önce kadınlarla görüşüp isteklerini sorduklarını belirten Handan Eker, bu istekler dahilinde mekanı düzenleyip hizmete açtıklarını şöyle anlattı:

"Kadınlar, burada spor merkezinin olmasını istediler. Alandaki açık alanda spor yapabildiklerini ancak bunun kendilerini rahatsız ettiğini, kapalı bir mekanda bu hizmetten faydalanmak istediklerini söylediler. Bizler de aynı alanda kadınların çocuklarını oyun odalarına bırakıp spor yapabilecekleri, uzman diyetisyenden beslenme takvimi alıp ardından bakımlarını gerçekleştirebilecekleri, sporun ardından bir mola ile çaylarını içip kitaplarını okuyabilecekleri bir mekan tasarladık. Bu tamamen kadınların belirledikleri şeylerdi."

"Artık bizim de bir yerimiz var"

Kıraathaneye gelen kadınlardan Sevim Polat bu mekanın açılmasından sonra artık kapalı bir alanda spor yapma, kitap okuma ve çay içme imkanı bulabildiğini belirtti.

Polat, "Artık sporumu burada yapıyorum. Spordan sonra çayımızı içebiliyoruz, rahatlıkla kitap okuyabiliyoruz. 40 yaşındayım ve ilk defa Diyarbakır'da böyle bir yer açıldığını duydum. Burası erkeklerin gittiği yerler gibi tasarlanmış. Erkekler rahatlıkla kıraathanelere gidebiliyor ama artık bizim de bir yerimiz var. Gelip çayımızı içebiliyoruz kitabımızı okuyabiliyoruz" dedi.

Kaynak: AA