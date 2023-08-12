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Yaşam
AA 12.08.2023 13:40

Tokat'ta 1700 rakımlı yaylalardan toplanan madımak sofralardaki yerini aldı

Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde yaz aylarında 1700 rakımlı yaylalardan toplanan madımak sofraları süslüyor.

Tokat'ta 1700 rakımlı yaylalardan toplanan madımak sofralardaki yerini aldı
[Fotograf: AA]

Doğada kendiliğinden yetişen madımağı toplamak amacıyla kadınlar, yaz aylarında yaylalara çıkıyor.

Sabah erken saatlerde hasat edilen madımağın yıkanıp ayıklandıktan sonra yemeği yapılıyor.

Tokat'ta 1700 rakımlı yaylalardan toplanan madımak sofralardaki yerini aldı

Lezzeti dolayısıyla yaz sofralarının vazgeçilmezi olan, konservesi de yapılan madımak, kış ayları için paketlenerek dondurucularda saklanıyor.

Ev hanımı Şennur Aymak, madımağın doğada kendiliğinden yetiştiğini, yaylalardan mevsiminde toplandığını söyledi.

Tokat'ta 1700 rakımlı yaylalardan toplanan madımak sofralardaki yerini aldı

Aymak, "Genellikle pişirip günlük tüketiyoruz. Madımağın konservesini de yapıyoruz ve derin dondurucuda muhafaza ediyoruz. Özellikle kış aylarında misafirlere madımak ikramı, gelene değer verildiğinin nişanesidir. Bu yıl yağışların çok olması dolayısıyla bol bol madımak topladık" dedi.

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