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Yaşam
AA 10.08.2023 13:08

Tokat'ın "Erbaa katmeri" tescillendi

Tokat'ın Erbaa ilçesinin yöresel lezzeti "Erbaa katmeri" Erbaa Belediyesinin başvurusuyla Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi.

Tokat'ın "Erbaa katmeri" tescillendi

Erbaa Belediyesinin 2022'deki başvurusu sonrasında yapılan değerlendirmeler sonucu, ilçedeki fırınlarda hamurun 12 kez katlanıp arasına yağ, ceviz, haşhaş eklenerek üretilen Erbaa katmeri coğrafi tescil belgesine kavuştu.

Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erbaa katmerinin ilçede özel günlerin vazgeçilmez lezzeti olduğunu söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Misafirler geldiğinde pide ile beraber katmer de yapıldığını ifade eden Karagöl, şunları kaydetti:

"Erbaa katmeriyle alakalı biz coğrafi tescil başvurusunda bulunmuştuk. Bununla ilgili yapılan çalışmalar ve araştırmalar neticesinde de katmerimizin coğrafi işaretini almış olduk. Artık katmerimiz Erbaa katmeri olarak anılacak. Amacımız, kültürümüzü devam ettirmek, tescillemek, katmerimizin tanıtımını, bununla beraber Erbaa'mızın tanıtımını sağlamaktı."

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