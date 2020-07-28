Bahçelievler'de yaşayan Muazzez-Ayhan Erdem çiftinin 2,5 yaşındaki kızları Beren, belediye temizlik işçilerinin gelmesini dört gözle bekliyor ve evlerinin önünden her geçtiklerinde onlara el sallıyordu.

Bahçelievler Belediyesi temizlik işçileri, kendilerine hayranlık duyan minik Beren’i unutmadı.

[Fotoğraf: İHA]

Temizlik işçileri Nihat Karaalp ve Selami Yılmaz, Beren’in bulunduğu sokaktan geçerken ona oyuncak kamyon hediye etti.

Beren, sürpriz karşısında şaşkınlık yaşarken annesi Muazzez Erden, “Artık bu bize bir hatıra olacak, Beren’i sevindiren belediyemize teşekkür ediyorum” dedi.

[Fotoğraf: İHA]

Temizlik çalışanlarından Nihat Karaalp, “Beren bizi her gördüğünde el sallıyor, biz de onu seviyoruz. Beren’e küçük bir hediye aldık, daha çok sevinsin. Biz de onu çok seviyoruz” dedi.