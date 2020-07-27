Antalya'nın Kepez ilçesinde dokuma fabrikası yerleşkesinde oluşturulacak botanik alanla ziyaretçilere bitkileri ve ağaçları tanıma imkanı sağlanacak.

Burada kurulum çalışmaları devam eden Dokuma Botanik Park'ta dünyanın farklı coğrafyalarından ve Türkiye'den 74 türden 400 ağaç ve 5 bin bitki yer alacak.

Toplam 258 ağacın ve 1230 bitkinin dikimi tamamlanan alanda, Japon bahçesi, begonvil, tropik bitkiler, tıbbi, aromatik ve endemik tür bahçeleri de oluşturulacak.

[Fotoğraf: AA]

"Bilimsel niteliği olan tesis"

Çalışmaları yerinde inceleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya'nın yeni botanik bahçesini oluşturacaklarını vurgulayarak, "Burası 23 bin metrekare bir alanda kendine özgü, özel bir yeşil doku. Botanik bahçeleri, o bölgede yetişen bitki türlerini gösteren, bilimsel niteliği olan, ama bununla birlikte yeşil bir çevrecilik anlayışını da gönüllere işleyen özel nitelikli tesisler. Burası da nitelikli bir tesis oluyor" dedi.