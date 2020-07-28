Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla Sağlık Bakanlığı da beslenmeye dikkat edilmesi konusunda uyarı yaptı.

Kurban etinin kesilmesi, yüzülmesi, etin nakli, muhafazası, pişirilmesi ve tüketime sunulması aşamalarında el hijyeni, maske ve sosyal mesafe kuralları ihmal edilmemeli.

Yağlı etlerin doymuş yağ ve kolesterol içeriği daha yüksek olduğu için kalp-damar hastalığı, diyabet ve yüksek tansiyonu olan kişiler bayramda yağsız veya az yağlı etleri tercih etmeli ve aşırıya kaçmamalı.

Kurban Bayramı'nda etin tüketim miktarının yanı sıra, pişirme yöntemlerine de dikkat edilmesi gerekiyor. Bu bakımdan etlerin pişirilmesinde haşlama ve ızgara gibi yöntemler tercih edilmeli, kızartmalardan kaçınılmalı.

Mide-bağırsak hastalığı olan kişiler kurban etlerini hemen tüketmemeli, buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra, haşlama veya ızgarada pişirme yöntemiyle pişirerek tüketmeli.