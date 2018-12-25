Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, gelin eşofman üstüne duvak taktı, damat ise papyon. Spor kıyafetlerini gelin ve damatlık olarak kullanan Pınar ve Serhat Altay çiftinin bisikletli düğün konvoyu da görenleri şaşırttı.

Gelinin bisikletinde "mutluyuz" yazısının bulunduğu sıra dışı konvoydaki yaklaşık 50 bisikletli daha sonra tura çıktı. Cadde ve sokaklarda korna yerine bisiklet zilleri çaldılar.

Bisiklet turunda tanışan çift, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine farklı bir konvoy oluşturduklarını söyledi.

Genç çift konvoydan sonra eşofmanlarını çıkardı ve gelinlik ve damatlıklarını giydi.

Haber / Kamera: Levent Silistre