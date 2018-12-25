Üniversitede İşletme eğitimi aldıktan sonra dede mesleği çiçekçiliğe gönül veren Yasin Umaç, mağazasını, misafirlerin geldiklerinde oturabilecekleri ve çiçekleri tanıyarak bilgi alabilecekleri şekilde yeniden düzenledi.

Umaç, yeni yıla sayılı günler kala, iç ve dış mekanlarda kullanılan yılbaşı temalı kapı süslerini zevklerine göre, renkli objelerle bizzat hazırlamak isteyen müşterileri için dükkanını atölye ortamına çevirdi. Özellikle kadınların, yılbaşı süslerini emek vererek yapmak istediklerini anlatan Umaç, şöyle konuştu:

"Kadınların belli anlamlar yükledikleri objeler oluyor. Mesela annesinden kalmış bir biblo olabilir ya da küçük bir materyal olabilir, bunları kapı süsünde kullanmak istiyorlar. Bazı malzemelerini kendileri getiriyorlar, bazılarını dükkanımızda sunulan ürünlerden seçerek alıyorlar. Eğitimde süslemede ürünleri nasıl kullanmaları gerektiğini öğretiyorum. Sonuçta çok şık kapı süsleri ortaya çıkıyor."

"Hayal gücü bizim için en önemlisi"

Kapı süslerini evde hazırlamak isteyenler için önerilerde bulunan Umaç, şunları söyledi:

"Kapı süslerini, evdeki malzemelerle, fazla alışveriş yapmadan yapabiliriz. Silikon tabancasından ziyade hayal gücü bizim için en önemlisi. Straforu yuvarlak bir şekilde keserek temel bir malzeme elde edebiliriz. İsteyenler, üzeri iple sarılmış straforu çam görünümlü plastik malzeme veya çam ağacının uçlarından aldıkları yapraklarla bezeyebilirler. Kapı süsünü yılbaşına indirgememek gerekiyor. Bu süsler, dekor için oldukça şık bir sunum oluşturuyor."

Mesleğin inceliklerini akademide de öğretecekler

Dükkanında isteyenlere aranjman öğretebilmek için "atölye eğitimi"ne uygun masalar tasarladığını belirten Umaç, işletmesinde yakın zamanda "Çiçekçilik Akademisi" açarak ilgi duyan herkese hizmet vermek istediğini söyledi.

Umaç, akademide meslek edindirme kursları da vereceğini vurgulayarak, "Hangi sektöre giderseniz gidin, özellikle sanat gerektiren mesleklerde ustalar yetişmiyor artık. Usta yetiştirebilmek için elimizden geldiğince bu kursları açıyoruz ki insanlar aktif olarak yapmasalar bile en azından altın bilezikleri olsun istiyoruz" dedi.

Katılımcılara tam teşekküllü bir çiçekçi dükkanı açabilmeleri için tedarikçileri ve mezatları ziyaret etmelerini öneren Umaç, mesleğin inceliklerini akademide öğreteceklerini söyledi.

Kaynak: AA