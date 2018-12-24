Kanada'da odun ateşinde pişirdiği pizzalarla ünlenen Türk pizzacı Zeynel Arı, geleneksel hale getirdiği yardım etkinliğinde, sokaklarda ve barınma evlerinde yaşayan yardıma muhtaç insanların hem karnını doyurdu hem de kışlık giyecek ihtiyaçlarını karşıladı.

Zeynel Arı, evsizler ve muhtaçlara pizza dağıtmaya 2 yıl önce başladığını dile getirdi. Personeliyle sabah saatlerinden itibaren yaklaşık 150 kişilik pizza hazırladıklarını belirten Arı, Toronto sokaklarında çok sayıda evsiz ve muhtaç insan yaşadığını ifade ederek, şunları söyledi:

"İnsanlara yardım etmek, zaten bizim Anadolu kültüründe olan bir şey. Düşeni kaldırmak, elinden tutmak, yardım etmek, var olan bir kültür. Biz de bunu burada yaşatmaya ve devam ettirmeye çalışıyoruz. Buna iki yıl önce başladık. Her cumartesi pişirdiğimiz pizzaları, evsiz ve muhtaçların yoğun olduğu veya yaşadığı yerlere götürüp dağıtıyoruz. Elimden geldiğince de buna devam edeceğim."

Aralarında Madonna'nın da bulunduğu birçok ünlünün Toronto'ya geldiğinde tercih ettiği pizzacı Zeynel Arı, geçen yıl da tatil için gittiği memleketi Tunceli'de 70 yetim ve öksüz çocuğa pizza dağıtmıştı.

Zeynel Arı'nın müşterileri arasında, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, eski Kanada Başbakanı Stephen Joseph Harper, belediye başkanları, milletvekilleri ve sanatçılar bulunuyor.

Kaynak: AA