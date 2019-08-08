Van kedileri Kedi Villası'nda özenle korunuyor. Burada koruma altında tutulan kedilerin sayısı gün geçtikçe artıyor. O kedilerden biri ise Nazlı.

Nazlı 10 yavru doğurarak, bugüne kadar tek seferde en çok yavru doğuran Van Kedisi olarak kayıtlara geçti.

Sevimli kedi yavrularıyla beraber Kedi Villası'nda ayrı bir odada özel bakıma alındı. Ayrıca, sütünün yavrularına yetmesi için anne kediye gıda takviyesi uygulanıyor.

Van kedileri kentin turizmine de önemli katkı sağlıyor. Van Kedisi Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, merkezin ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Van kedileri, oyun alanları, havuzu, dinlenme odaları gibi imkanların bulunduğu merkezde bakılıyor.

Kaynak: TRT Haber