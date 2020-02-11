Asya Koşal, 17 Ağustos depreminde enkaz altında kaldı, ailesini yitirdi.

"Kızımı, oğlumu, eşimi kaybettim. 3 gün enkazda kalmamdan dolayı kangren oldu, sağ kolum ve sağ bacağım kesildi."

Kaybettiklerini hiç unutmadı ama yılmadı, tek kolu ve bacağıyla örgü örmeyi öğrendi. İhtiyaç sahibi çocuklara atkı, bere ve kazak ördü.

Asya Koşal, depremin acılarını en iyi hisseden insanlardan biri. Tek koluyla ördükleriyle şimdi Elazığ'daki depremzedelere sıcak bir dokunuşla ulaşıyor. Depremzede çocuklar için gecesini gündüzüne katıyor.

Yürekleri ısıtan kampanyasında yalnız da değil. Gurbetçilerden bile destek yağıyor.

Koşal ve arkadaşları, ördükleri atkı, bere ve kazakları en kısa sürede Elazığ'daki depremzedelere ulaştırmayı hedefliyor.

Haber: Gül Benli

Kamera: Serhat Alabuğa