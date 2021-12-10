Iğdır'da yaşayan doğuştan bedensel engelli Muhammed Arman, iki ayağı olmayan bir dağcının, Himalayalar'daki 8 bin 163 metre yüksekliğindeki Manaslu Dağı'na tırmandığı belgeseli izledikten sonra dağcılığa merak saldı.

Arman’ın dağa tırmanma hayalini, İskender Iğdır Ağrı Dağı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri gerçekleştirdi.

Zirveye yolculuk

Kulübün sporcularından Murat Uçkaç, Mehdi Akgün ve Ümit Sönmez, Muhammed'i evinden alarak 2 bin 540 metre yüksekliğindeki Tekelti Dağı'nın eteğine getirdi.

Muhammed, burada diğer dağcılarla birlikte hazırlıklarını yaptı ve zirve yolculuğuna başladı.

"Sırada Ağrı Dağı var"

İlk kez bu kadar yükseğe tırmandığını söyleyen Arman, mutluluğunu yanındaki dağcılarla paylaştı:

"Hayatımdaki en heyecanlı gündü bugün. Bugüne kadar çıktığım en yüksek dağın zirvesindeyim. Bana bu günü yaşattıkları için sporcu ağabeylerime teşekkür ediyorum. Heyecandan elim ayağım titriyor. Sırada Ağrı Dağı var."