"Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla vekaletle kurban kesim organizasyonu düzenleyen TDV, yurt içinde 81 il ve 922 ilçede, yurt dışında ise 80 ülkedeki 345 bölgede kurban yardım paketi dağıtacak.

TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, 1993'ten bu yana dini esaslara uygun, güven ve emanete riayet şiarıyla vekaletle kurban kesimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Geçen yıl 589 bin 136 hisse kurbanı yurt içinde 403 kesim noktasında, yurt dışında ise 77 ülkedeki 339 bölgede kestiklerini belirten Açık, 24 milyondan fazla kişiye kurban eti ulaştırdıklarını bildirdi.

TDV'nin 28 yılda 3 milyon 391 bin 173 hisse kurbanı dünyanın en ücra köşesindeki yetim, kimsesiz ve muhtaçlara ulaştırdığını vurgulayan Açık, 2022'de vekalet yoluyla kurban kesim bedellerinin yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında ise 1800 lira olarak belirlendiğini hatırlattı.

"Mobil bağış uygulamasından kurban bağışında bulunabilecekler"

Türkiye genelinde kurban bağış stantları açtıklarını dile getiren Açık, şöyle devam etti:

"Hayırseverlerimiz, 'tdv.org' ve 'bagis.tdv.org' adreslerinden online bağış ve mobil bağış uygulamasından kurban bağışında bulunabilecekleri gibi il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla da bağışta bulunabilirler. Yurt dışında yaşayan hayırseverlerimiz ise din hizmetleri müşavirlikleri, ataşelikleri, koordinatörlükler ve bu ülkelerdeki cami dernekleri ile din görevlileri vasıtasıyla kurban vekaletlerini vakfımıza emanet edebilirler."

Açık, vatandaşların haftanın 7 günü 08.00-23.00 saatlerinde 0 312 416 90 00 numaralı çağrı merkezinden de kurbanla ilgili bilgi alabileceğini sözlerine ekledi.