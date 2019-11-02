İstanbul Beykoz sahilinde söküme gideceği günü bekleyen tarihi Paşabahçe vapuru için beklenen adım atıldı.

Tarihi vapurun şehre kazandırılması ve yeniden yüzer hale gelmesi şartıyla, Şehir Hatları'na devrini içeren meclis kararı hazırlandı.

İstanbul Boğazı'nın en hızlı vapuru ve hafızası, atıl durumda kaldığı için Liman İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından ihale yoluyla sökümüne karar verilmişti.

Önce bakım ve onarım yapılacak

Paşabahçe vapurunun Şehir Hatları’na bedelsiz tahsisini içeren gündem maddesi, oylamaya sunulacak.

Kararın meclisinden geçmesi halinde vapur, tamir, bakım ve onarım için tersanenin yolunu tutacak.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, "Vatandaşlarımızdan yaşatılmasına yönelik yoğun talep gelen vapur için harekete geçtik. Tarihimizi yaşatmak adına meclisimize teklifte bulunduk ve umuyorum ki pazartesi oy birliği ile karara varacağız" dedi.

İtalya’dan İstanbul Boğazı’na

1952 yılında İtalya'da savaş gemisi olarak yaptırılan tarihi vapur, 2. Dünya Savaşı sona erince Türkiye'den gelen talep üzerine İtalya'da bir gecede Şehir Hatları formuna çevrildi.

Vapur, uzun yıllar boğazın iki yakasında hizmet verdi.

2010’da emekliye ayrılan Paşabahçe vapuru Beykoz sahiline demirlendi.

Yeterli kaynak ve sponsor bulunamadığı için gerekli restorasyon ve bakımı yapılamayan vapur, bir dönem nikah salonu olarak hizmet verdi.

Kaynak: İHA