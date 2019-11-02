Bitki örtüsünün sarı, yeşil, kırmızı, turuncu ve kahverenginin tonlarıyla büyüleyici renkleriyle ilgi çeken Ordu'daki Ulugöl Tabiat Parkı, fotoğraf tutkunlarının da odağı oldu.

Ordu kent merkezine 74 kilometre uzaklıktaki tabiat parkı, doğal yapısıyla Karadeniz'de yeşille mavinin buluştuğu alanlar arasında yer alıyor.

[Fotoğraf: AA]

Dört mevsim seyahat ve gezi tutkunlarının yanı sıra yabancı turist ile üniversite öğrencilerinin de ilgisini çeken park, düğün fotoğrafı çektirmek isteyen çiftlerin ve sporcuların da yeni adresi.

[Fotoğraf: AA]

Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, Ulugöl Tabiat Parkı'nın dört mevsim ziyaretçi alan bir yer olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Yörenin yazıyla ve kışıyla harika bir doğaya sahip olduğunu anlatan Uludağ, doğası korunan tabiat parkında her rengin görülebildiğini ifade etti.

[Fotoğraf: AA]

"Gece kuş sesi, sabah kurbağa sesi"

Bölgeye gelen herkesin burayı çok harika bulduğunu söyleyen Uludağ, "Burası adeta cennet gibi diyen çok vatandaş gördük. Burada 7'den 70'e herkesin beklediği imkanlar var. Gece kuş sesiyle yatıp sabah kurbağa sesleriyle uyanabiliyorsun. Burası insanlara huzur veriyor" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Bölgede betonlaşmaya kesinlikle müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Uludağ, şöyle konuştu:

"Tabiat parkının tamamı korunacak. Şimdiye kadar oraya yapılan yapıların tamamı ahşaptır. Bundan sonrada bu güzelliği bozmamak adına betonlaşmaya müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Bölgenin bakir kalması için hassasiyetimizi sürdürüyoruz."

Kaynak: AA