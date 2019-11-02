Antalya'daki Selge Antik Kenti'ni çevreleyen konglomera kayalardan oluşan bölge, ABD yapımı Avatar filmindeki görüntüleri andırıyor.

Antalya'nın Kapadokya'sı gibi benzetmeler yapılan 65 milyon yaşındaki konglomera kayalarından oluşan Selge Antik Kenti çevresi, doğa sporları ve yürüyüş gruplarından yoğun ilgi görüyor.

[Fotoğraf: DHA]

Boyu 10 ile 70 metre arasında, şekil olarak ayakta duran insanı andırdığı için Adam Kayalar olarak adlandırılan yer, sonbaharda sarı, yeşil ve kırmızının tonlarına büründüğü muhteşem orman manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Doğaseverler Selge Antik Kenti'nde başlayarak ormanın içindeki patikadan yaklaşık 4 saat süren yürüyüşle Ballıbucak Mahallesi'ndeki kayalıklarına geliyor.

[Fotoğraf: DHA]

Yol boyunca kısa molalar veren doğaseverler, eşsiz manzarada fotoğraf çekiyor.

Dünyanın en iyi yürüyüş rotaları

Bölgeye gezi düzenleyen Börtü Böcek Gezi Grubu kurucusu Cuma Gök, antik döneme ait döşeme yol üzerinde, sportif amaçlı yürüyüş yaptıklarını söyledi.

[Fotoğraf: DHA]

İnsanlara doğa yürüyüşünü sevdirmeyi amaçladıklarını anlatan Gök, şöyle konuştu:

"Bugün Avrupa ve Amerika kıtasında en yaygın spor, doğa yürüyüşleridir. Antalya doğa yürüyüşleri anlamında dünyanın önde gelen bir şehri olabilir. Antalya ve çevresi böyle bir potansiyele sahip. Gezi grubu olarak bu güzellikleri tanıtmak için yürüyüş düzenliyoruz. Spor yapmanın yanı sıra eşsiz tarihi güzellikleri de görme imkanı sunuyoruz."

[Fotoğraf: DHA]

Konglomera kaya türü

Avatar diyarı olarak adlandırdıkları Adam Kayalar'ın, Antik Çağ'da özellikle sağlam olması istenen sütun gibi yapılarda kullanılan konglomera kaya türü oluşumu olduğunu belirten Cuma Gök, "Yuvarlanmış, köşeli yüzeyler göstermeyen çakıl veya kaya bloklarının doğal bir madde ile çimentolaşmasından oluşurlar. Bu doğal kayalar, çimento silisli, kireç taşlı, demir oksitli olabilir. Buradaki kayaçlar, aynı zamanda sarnıç görevi görüyor" dedi.

Kaynak: DHA