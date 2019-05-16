Şeyhülislam Feyzullah Efendi tarafından 1701'de yaptırılan ve Yakutiye ilçesinde külliye şeklindeki Kurşunlu Medresesi ve Kurşunlu Camii, restore edildi.

Cumhuriyetin ilanına kadar birçok alimin yetiştiği medrese, amacına uygun şekilde restore edilerek başta hafız olmak üzere lise ve üniversite öğrencilerin yanı sıra vatandaşlara eğitim verilen bir mekana dönüştürüldü.

Medresede, Kurşunlu Camii İmam Hatibi Mustafa Ağar'ın yanı sıra akademisyen ve alanında uzman öğreticiler tarafından Osmanlıca, Arapça, İslami sanat ve Kur'an-ı Kerim, musiki eğitimleri veriliyor.

Tarihi mekanda kütüphane ve bünyesinde bulundurduğu 13 odada, Selçuklu ve Osmanlı dönemindeki medrese eğitim sistemi uygulanıyor.

Küçük boyuttaki ve basık mimari özelliğine sahip odalarıyla dikkati çeken medresede yüz yüze eğitimle bilginin kalıcılığı sağlanıyor. Uzun yıllar boyunca yüzlerce ilim adamının yetişmesine katkı sağlayan medresede eğitim verilmeye devam ediliyor.

Eğitim şekli Osmanlı dönemindekiyle aynı

ERZİMDER Yurt ve Külliye Sorumlusu Fatih Sirkecioğlu, Kurşunlu Medresesi'nde yaklaşık üç asır boyunca mollalar ve büyük alimler yetiştiğini söyledi.

Medresenin güncel kitaplardan oluşan kütüphanesinin de bulunduğunu aktaran Sirkecioğlu, "Medresedeki küçük boyuttaki odalarda bire bir eğitimin daha başarılı ve kalıcı olduğu ortaya konuldu. Osmanlı zamanında bu şeklide yapılan eğitime aynı şekilde devam ediyoruz. Medresenin küçük boyuttaki odalarında Arapça, tefsir, fıkıh ve hadis alimleri yetişmiştir" dedi.

"Geleneği devam ettiriyoruz"

Kurşunlu Camii imam hatibi Yusuf Ağar ise, medreseye hafızların yanı sıra ilahiyat ve imam hatip öğrencilerinin de geldiğini, medresenin güzel ortamında Arapça, fıkıh, tefsir ve hadis dersleri verildiğini belirtti.

Medrese ve caminin 1700'lü yıllarda yapıldığını ve mahalle arasında yer aldığından dolayı fazla bilinmediğini vurgulayan Ağar, şöyle konuştu:

"Medresenin hem küçük odaları hem de otantik ortamı var. Osmanlı döneminde medrese usulü eğitime önem veriliyordu ve medreselerde her türlü ilim tahsil ediliyordu. Kurşunlu Medresesi'nde İslami ilimler tahsil edildi. Medresede büyük alimler yetişmiş ve biz de onların geleneğini devam ettirme gayretindeyiz. Medresenin otantik havasında, dışarıyla fazla irtibatı olmayan ve ilme çok elverişli odalarda ilim tahsil etmeye gayret ediyoruz."

Kaynak: AA