UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğine sahip Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, kubbeleri beyaza bürünen tarihi kümbetler, Bayındır Köprüsü ve Şelalesi, kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluşturdu.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Anadolu’nun Orhun Abideleri olarak da adlandırılan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki mezar taşlarının üzerindeki yazılar, kabartmalar, nakış ve işlemeler, kar yağışı sonrası doğa fotoğrafçılarının ilgi odağı oldu.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Tarihi mekanlarının karla bütünleşen güzelliklerini fotoğraflamak için Ahlat’a giden doğa ve manzara fotoğrafçısı Abdülrıdvan Kulu, “Tatvan’da yaşıyorum, fotoğrafçılıkla ilgileniyorum. Dün akşam uzun zamandan beri beklediğimiz yoğun bir kar yağışı oldu. Özellikle Ahlat’a kar yağdıktan sonra çok güzel fotoğraflar çekebileceğimizi düşünerek geldik. Ahlat her mevsim fotoğraf açısından çok güzel bir yer ama kışın karın yağmasıyla birlikte daha güzel kareler veriyor. Özellikle kümbetler, Selçuklu Mezarlığı, Harabeşehir civarında fotoğraflar çekmek için bugün geldik. Güzel fotoğraflar da çektik” dedi.