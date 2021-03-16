Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 12:53Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Süpürgesini alan köpeğe seslendi: O bana zimmetli
[Fotoğraf: DHA]
Rize'de sokak köpeği temizlik görevlisinin süpürgesini alıp kaçtı. Eğlenceli anlara sahne olan görüntülerde temizlik görevlisi köpeğe "O bana zimmetli" diyerek seslendi.
Rize Belediyesi’nde görevli temizlik işçisinin sokakları süpürdüğü sırada yanına bir köpek yaklaştı.
O sırada sokak köpeği süpürgeyi alarak kaçmaya başladı. Köpeğin arkasından koşan görevli, ‘O bana zimmetli’ diye seslendi. Görevli süpürgesini geri aldı.
Sokak köpeği peşini bırakmayınca, bir süre daha oynaması için süpürgeyi geri verdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi gördü.
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