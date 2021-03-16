Rize Belediyesi’nde görevli temizlik işçisinin sokakları süpürdüğü sırada yanına bir köpek yaklaştı.

O sırada sokak köpeği süpürgeyi alarak kaçmaya başladı. Köpeğin arkasından koşan görevli, ‘O bana zimmetli’ diye seslendi. Görevli süpürgesini geri aldı.

Sokak köpeği peşini bırakmayınca, bir süre daha oynaması için süpürgeyi geri verdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi gördü.