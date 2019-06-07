Uşak'ın Banaz ilçesinde yer alan Sülüklü Göl, adını yaz aylarında köylülerin topladığı sülüklerden alıyor. Göl, bahar aylarında yeşilin tonlarıyla ziyaretçilerini etkiliyor.

Murat Dağı eteklerinde bin 480 metre yüksekliğinde ve üzeri su bitkileri ile kaplı göl, bölgede yaşayan yaban hayvanlarının su ihtiyacını da karşılıyor.

Zorlu yolculuğun ardından ulaşılabilen Sülüklü Göl, her mevsim güzelliğiyle ziyaretçilerini bölgeye davet ediyor.

10 bin metrekare alana sahip

Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürü Hüseyin Tekin, yaklaşık 10 bin metrekare alana sahip gölün doğal güzellikleri yanı sıra zengin hayvan çeşitliliğine sahip olduğunu söyledi.

Özellikle yaz aylarında su bulmak için çok sayıda yaban hayvanının bölgeye geldiğini belirten Tekin, gölün özellikle bahar aylarında renklendiğini vurguladı.

Az bilinen ve koruma altındaki alanlardan olan gölün doğaseverler tarafından keşfedilmeyi beklediğini anlatan Tekin, ziyaretçilerin göl ve çevresindeki doğal yaşama zarar vermemesini istedi.

Dağcılar için bulunmaz bir rota

Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (UDOSK) Başkanı Sadi Yalgın ise, göl ve çevresinin dağcılar için önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Kozviran köyü yakınlarından yaklaşık 7 kilometrelik bir yürüyüşle göle ulaşıldığını anlatan Yalgın, şöyle konuştu:

"Göl yakınlarında su kaynakları ve kamp alanları mevcut. Çok bakir ve sakin bir bölge. Orta sertlikte bir yürüyüş rotası diyebiliriz. Her mevsim bölgeye yürüyüş gerçekleştirilebilir. Dağcılar için bulunmaz bir rota. Alternatif yürüyüş yolları ile bölgeye gidenler hoş vakit geçirebiliyor."

Gölden toplanan sülüklerin geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanlarında uygulandığını hatırlatan Yalgın, doğaseverleri bölgeye davet etti.

Kaynak: AA