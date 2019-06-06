Ayasofya Müzesi, Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı, Mısır Çarşısı, Kapalı Çarşı, Süleymaniye Camii ve Yeni Cami’nin de yer aldığı Tarihi Yarımada, bayram süresince insan akınına uğradı.

Sultanahmet’ten Eminönü’ne yürüyen vatandaşlar, daha sonra Karaköy’e gitmek için Galata Köprüsü’nden geçti.

Boğaz turuna katılmak isteyen vatandaşlar, Eminönü’ndeki iskelede uzun kuyruklar oluşturdu. Turlara katılan vatandaşlar, güzel havanın ve İstanbul’un eşsiz manzarasının keyfini çıkardı.

Şehir içi trafik ve toplu taşıma araçlarında yoğunluk

İstanbul’un güzide ilçeleri arasında yer alan Adalar da vatandaşların bu bayramda akın ettiği yerlerin başında yer aldı.

Ayrıca, İstanbul’da günlük alışverişte en çok rağbet gören semtlerden olan Tahtakale, Mahmutpaşa ve Mercan, bayram dolayısıyla daha da hareketlendi.

Balat, Karaköy, Galata, Tophane, Moda, Ortaköy semtlerinde de bayram yoğunluğu yaşandı.

Tarihi Yarımada’ya olan ilgi dolayısıyla şehir içi trafikte ve toplu taşıma araçlarında da yoğunluk meydana geldi.

Kaynak: AA