"Nadir Eserler Koleksiyonu", Robert Kolej'in ilk yıllarından bugüne Boğaziçi tarihini anlatan eserleri barındırıyor. İçerisinde 16. yüzyıldan kalma kitaplar ve el yazmaları, İbrahim Müteferrika'dan Tevfik Fikret'e kadar tarihin önemli isimlerinin kitapları ile bağışçılardan gelen eserler bulunuyor.

Boğaziçi Üniversitesinin Aptullah Kuran Kütüphanesi'nde bulunan koleksiyon, 9 farklı kategoriye ayrıldı. "Nadir Eserler Koleksiyonu" şunlardan oluşuyor:

"22 bin 420 eserlik genel koleksiyon, 860 eserlik folio, 33 eserlik İbrahim Müteferrika koleksiyonu, 181 bibliyografik kaydı bulunan yazma, 138 eser içeren bin 700 yılı öncesi basılmış eserler, 374 yıllıktan oluşan yıllıklar, 46 eseri içeren özel boy folio ve 3 bin 128 kitaptan oluşan ABD tarihi dokümanları koleksiyonu."

Koleksiyonun dikkat çeken eserleri

Harvard Üniversitesinin 200 kitaplık bağışı ile ilk temelleri atılan kütüphanenin koleksiyonunda ayrıca Makbule Özbakan, M. Kemal Özergin, Şerif Mardin, Tarık Zafer Tunaya, Perice Celal, Rint Akyüz, Neşet Eren, Nadir Özbek, Rana Eldem ve Selçuk Esenbel gibi isimlerin bağışları yer alıyor.

Eser çeşitliliği ile Türkiye'de benzeri olmayan koleksiyonun dikkat çeken ögeleri arasında şunlar var:

"Türkler hakkında Batı'da yazılmış önemli eserlerle birlikte harf inkılabından önce basılan Osmanlıca pek çok eser, üniversitenin tarihini anlatan eserler ve üniversitenin şimdiye kadar ki tüm yıllıkları, 17. yüzyıldan kalma bir İtalyanca-Osmanlıca sözlük, Sabiha Gökçen'in 1995'te imzalamış olduğu ve 1982 basımı bir kitap, 1946 basımı olup Asaf Halet Çelebi'nin Peride Celal'e imzalı hediyesi olan kitap gibi tarihi ve manevi değeri olan eserler."

Taş baskı Urduca Kur'an-ı Kerim tercümesi de var

Tevfik Fikret'in ölümünden sonra eşi Nazime Fikret'in bağışladığı kitaplar ve bu kitaplar arasında şairin Galatasaray Lisesi'ndeki öğrencilik yıllardan kalan eserlerin de bulunduğu koleksiyonda yer alan ilginç parçalar arasında.

Ayrıca, 3. Selim döneminde saray mimarlığı görevinde bulunan Antoine Ignace Melling'in İstanbul ve çevresini ele alan gravürlerini içeren 1819 baskısı eseri, Cedid Atlas tercümesi, taş baskı Urduca bir Kur'an-ı Kerim tercümesi, Karamanlıca olarak bilinen Yunan harfleri ile basılmış Türkçe eserler ve dünyada sayılı nüshalarının olduğu bilinen Kitabü'l-edvar, Mir'at-ı Kainat gibi nadir yazma nüshalar da dikkat çekiyor.

Öğrenciler ve öğretim üyeleri yararlanabiliyor

Aptullah Kuran Kütüphanesi'nin internet sitesinden bazı kitapların e-linklerine de ulaşılabiliyor. Nadir Eserler Koleksiyonu'ndan ise öğretim üyeleri ve Boğaziçi Üniversitesi lisansüstü öğrencileri yararlanabiliyor.

Lisans öğrencilerinin de bölümlerinden yazılı başvuru alarak faydalanabileceği kütüphanede ödünç verilemeyen ve fotokopi çekilemeyen eserler, kataloglama bölümündeki "Nadir Eser Masası"nda incelenebiliyor ve kurallar dahilinde uygun portatif cihaz ile tarama ya da flaşsız fotoğraf çekimi yapılabiliyor.

Kaynak: AA