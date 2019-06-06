İzmir'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü, özel eğitime ihtiyaç duyan zihinsel engelli çocuklara "özel kodlama" adıyla bilgisayarsız kodlama eğitimi vermeye başladı.

Bu kodlama eğitimi, bilgisayarlı kodlama eğitimine hazırlık olarak veriliyor. Aynı zamanda, soyut kavramları öğrenmede zorluk yaşayan özel çocukların kodlamayı somut nesneler aracılığıyla öğrenmesi için origamiden faydalanılıyor.

Eğiticilerin yönlendirmesiyle katlama komutlarını uygulayan çocuklar bu sayede kodlama eğitiminin temelini oluşturan algoritmik düşünme, problem çözme, eleştirel düşünme, iletişim, iş birliği ve teknolojiyi etkin kullanma gibi beceriler kazanıyor.

Kodlama 21. yüzyılın olmazsa olmaz becerileri arasında

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Büküm, kodlama sayesinde bilgisayarlara, elektronik ya da mekanik devrelere komut verildiğini belirtti. Ayrıca, asansörlerden trenlere, termometrelerden dijital saatlere kadar hayatın içindeki pek çok şeyin kodlamayla çalıştığını söyledi.

21. yüzyılda kodlamanın olmazsa olmaz beceriler arasında sayıldığını anlatan Büküm, eğitimde fırsat eşitliği ilkesi çerçevesinde her yaştan ve farklı engel gruplarından öğrencilere kodlama eğitimi verdiklerini vurguladı.

Özel eğitime ihtiyaç duyan zihinsel engelli çocukların soyut bir kavram olan kodlamayı öğretebilmek için origamiyi kullandıklarını belirten Büküm, şöyle konuştu:

"Öğrencinin kodlamanın mantığını anlayabilmesi için dokunması, el becerilerinin gelişmesi gerekiyor. Origamiyle algoritma yapısını çok iyi öğrenebiliyor, beyinle kas arasındaki iletişimleri gelişiyor. Bu nedenle bilgisayarsız kodlama origamiyi seçtik. Özel eğitim öğrencilerinde en iyi yöntem olarak origamiyi gördük."

"Özel eğitim öğrencilerinin dokunarak öğrenmesi gerekiyor"

Özel eğitim okullarındaki öğretmenlerin bu alanda eğitim aldığını, öğrendiklerini kendi okullarında öğrencilerine öğrettiklerini anlatan Büküm, origami sırasında ortaya çıkan eserlerin çocukların özgüvenini artırdığını vurguladı.

Büküm, çocukların kağıt katlamaktan keyif aldığını, bu nedenle öğrenme sürecinin eğlenceyle birleştiğini söyledi.

"Origamiyle çocuklar kağıt sanatı üzerinden temel becerileri öğreniyorlar. Yön kavramlarını öğreniyorlar. Özel eğitim öğrencilerinin soyut bir eğitimden ziyade yaşayarak, dokunarak öğrenmesi gerekiyor. Soyut zekaları tam gelişmediği için soyut meseleleri kavramakta güçlük çekiyorlar. Origami gibi ellerinde somut malzemeler olması lazım. Eğitimi ikinci aşaması origamide öğrendiklerini bilgisayara aktarmak."

Büküm, zihinsel engellilerin yanı sıra başka engel grupları için de kodlama eğitimi düzenlediklerini vurguladı.

Kodlama eğitiminden keyif alıyorlar

Kodlama eğitimi alan Şehit Lütfü Gülşen Özel Eğitim Uygulama Merkezi 10. sınıf öğrencisi İsmail Fırat da eğitimde kağıtları katladıklarını belirterek, "Daha önce hiç kağıtlardan figürler yapmamıştım. Bu eğitim çok güzel" dedi.

Aynı okuldan 7. sınıf öğrencisi Sultan Tanhan da kesip katladıkları kağıtları yapıştırmakta duyduğu mutluluğu anlattı. Minik kargalar gibi pek çok şey yaptığını, kodlama eğitiminden keyif aldığını söyledi.

Kaynak: AA