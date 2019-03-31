Türkçe'ye "havacılık ya da uçak fotoğrafçılığı" diye çevrilen "spotting" tüm dünya da büyük ilgi görüyor.

Hobi amacıyla yapılan spotting meraklılarının sayısı her geçen gün artıyor.

Dünyanın dört bir yanından uçak fotoğrafı çekmek isteyenlerin en gözde mekanlarından biri ise İstanbul Atatürk Havalimanı.

17 yaşında gelecekteki mesleğini pilotluk olarak belirleyen spotter Canberk Eriş, şöyle konuştu:

"Çocukluğumdan beri pilot olmak istiyorum. Aynı zamanda fotoğrafçılığa da merakım var. Bundan dolayı uçak fotoğrafçılığı yapıyorum."

Uçak filosu da tercih sebebi

Havacılık tutkunları doğru kareyi yakalamak için binlerce kez denklanşöre basıyor. Elde ettikleri fotoğrafları ise kişisel sayfalarında takipçileriyle paylaşıyor.

Bazı havaalanlarında spotterlar için özel alanlar ayrılmış durumda. Atatürk Havalimanı bunlardan biri.

En iyi uçak, iniş ve kalkış görüntüsünün yakalandığı bir alışveriş merkezinin terası spotter'ların akınına uğruyor.

İstanbul'un tercih edilmesinin nedenlerinden biri de uçak filosu.

Spotter Erdi Çil, "İstanbul Atatürk Havalimanının cezbedici yanı THY'nin filosunda çok sayıda A3302un 321'lerin çok fazla olması. Bazı arkadaşlarımız var mesela filoya yeni katılan her uçağın fotoğrafını çekmek istiyor" dedi.

Spotterların diğer bir deyişle uçak gözcülerinin isteği, İstanbul Havalimanı'nda da kendilerine uygun alanlar oluşturulması.

Haber: Yasemin Küçükkaya

Kamera: Samet Gençtürk