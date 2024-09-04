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Yaşam
TRT Haber 04.09.2024 17:12

Sonbahar yağmurları hangi bölgelerde etkili olacak?

Sonbahar, yağmurlarla kendini hissettirmeye başladı. Yağışlar Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Akdeniz'in iç kesimlerinde etkili olacak. Hafta sonu Marmara Bölgesi'nde de yağış bekleniyor. Hava sıcakları ise hafta boyunca mevsim normallerinde seyredecek.

Sonbahar yağmurları hangi bölgelerde etkili olacak?
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Batı bölgelerde yağışlar azaldı. Yağmur, Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli sağanak olarak görülecek. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, önümüzdeki günlerde yağışların ülke genelinde farklı bölgelerde farklı etkiler göstereceğini belirtti. Çelik, "Kuvvetli yağışlar özellikle Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde; Ordu, Giresun, Rize, Trabzon ve Artvin'in kıyılarında yoğun sağanak olarak görülecek. Ayrıca, Akdeniz'in iç kesimlerinde, Göller Yöresi ve Doğu Akdeniz'in iç bölgelerinde de kuvvetli sağanaklar bekliyoruz" dedi.

Marmara Bölgesi'nde de hafta sonu yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinde seyretmesi tahmin ediliyor.

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3 büyük şehirde hava durumu

Ankara ve İstanbul'da en yüksek sıcaklıkların 30 derece civarında olması beklenirken, İzmir'de ise sıcaklıkların 34-35 dereceye kadar çıkması öngörülüyor.

Çelik, "Ankara'da önümüzdeki günlerde yağış beklemiyoruz. İstanbul'da hafta sonuna kadar yağış yok, ancak hafta sonunda yerel gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekliyoruz. İzmir'de ise hava az bulutlu ve açık, yağış beklentimiz bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

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