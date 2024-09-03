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Yaşam
AA 03.09.2024 10:42

Hüyük çileği AB tarafından tescillendi

Hüyük çileği Avrupa Birliği'nden (AB) tescil alan 25'inci ürün oldu.

Hüyük çileği AB tarafından tescillendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Başlattıkları uluslararası coğrafi işaret seferberliği ile Anadolu'nun eşsiz tatlarını ve değerlerini dünyaya tanıtmaya devam ettiklerini belirten Kacır, "Hüyük çileği, AB nezdinde tescillenen 25'inci coğrafi işaretimiz oldu. Konya'mıza ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.

Paylaşımda, Hüyük çileği de dahil olmak üzere, coğrafi işaretli 25 ürün şöyle sıralandı:

"Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği."

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Avrupa Birliği Coğrafi İşaretler Mehmet Fatih Kacır
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