Küresel ısınmaya bağlı son yıllarda buharlaşmanın artması ve özellikle geçen yıl yaşanan kuraklık barajlardaki su seviyelerini de düşürdü.

Kış dönemi etkili olan yağışlar, kuruma noktasına gelen baraj ve göletler için adeta can suyu olurken, doluluk oranına dair umutları da artırdı.

Depolamalı tesislere gelen suyun yaklaşık yüzde 60'ının kar erimesinden kaynaklandığı ülkede mart ayından itibaren barajlardaki doluluğun daha da artması bekleniyor.

"Bu yıl kar yağışı önemli derecede arttı"

Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, 2021 yılında ülkenin Marmara Bölgesi hariç diğer bölgelerinde genel olarak yağış azlığı yaşandığını anlattı.

[Fotoğraf: AA]

Bu yıl kar yağışının önemli derecede arttığına dikkat çeken Dündar, sorumluluk bölgelerindeki Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl'de bu yağışların 55 baraj ve gölete de yansıdığını söyledi.

Dündar, "Bu kar yağışı yer altı suyunu besleme noktasında çok etkin bir kaynak. Karların erimesiyle su, depolama tesislerine doğru akış gösteriyor. Bu da depolama kapasitesinin artışına vesile oluyor" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Sulamada sayaçlı sisteme geçiyoruz"

Kar yağışının ardından ilkbaharda beklenen yağmurla su seviyesinde daha da artış beklediklerini anlatan Dündar, şöyle konuştu:

"Bölgemizdeki özellikle sulama tesislerimizde önemli bir sorun yaşanmadan inşallah 2022 yılını da atlatırız diye planlıyoruz. Bu kapsamda Elazığ'daki Cip, Kalecik, Kanatlı gibi barajlarda yeterince suyumuz var. Keban Barajı'ndan faydalanan çiftçilerimiz açısından baktığımızda da terfi yüksekliği biraz artsa da sulamada sıkıntı yaşanmayacak şekilde 2022 yılını inşallah başarılı bir şekilde geçirmiş olacağız. Beklentimiz ilkbahar yağışlarıyla barajlarımızda ihtiyacımız olan suyun depolanması ve çiftçilerimizin 2022 tarımsal faaliyetinde bir sıkıntı yaşanmadan bu sürecin atlatılmasıdır."

[Fotoğraf: AA]

Mahmut Dündar, bu süreçte çiftçilere sulamada tasarruflu olmaları çağrısında bulunarak, "DSİ olarak tüm kapalı sulama sistemlerimizde artık sayaçlı sisteme geçiyoruz. Bölgemizde 2022 yılında bir sıkıntı yaşanmaması için çiftçilerimizle gayretli bir çalışmanın içerisine gireceğiz" dedi.

Barajların doluluk oranında ciddi artış bekleniyor

DSİ 10. Bölge Müdür Yardımcısı Fazıl Aslan da en büyük gayretlerinin daha çok su depolama tesisi yapmak olduğunu söyledi.

Sorumluluk bölgelerindeki Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak'ta DSİ olarak inşa ettikleri su depolama tesisleri sayesinde söz konusu olumsuz durumun minimize edildiğini vurgulayan Aslan, kuraklığa rağmen projeli alanlardaki sulama ihtiyacını karşıladıklarını, herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını anlattı.

Fazıl Aslan, inşa edilen barajların elektrik üretimi, sulama, içme suyu gibi birden çok amaca hizmet ettiğine dikkat çekerek, "2021'in ekim ayı sonu itibarıyla 5 ildeki 16 barajda ortalama doluluk oranı yüzde 23 seviyelerine kadar düştü, 22 şubat itibarıyla yüzde 26'ya yükseldi. Şükür ki bu iyi bir yıl oldu bizim açımızdan. Karların erimesiyle gerek yer altı suyunda gerekse barajlarımızın doluluk oranında ciddi artış bekliyoruz" dedi.