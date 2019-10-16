Doğal ve tarihi güzellikleriyle dünyanın dikkatini çeken Türkiye'de son yıllarda "outdoor" diye tabir edilen açık hava sporlarına ilgi yoğunlaşırken, bu sporlarda başı çeken doğa koşusu için gerekli ekipmanların yıllık maliyeti ürünlerin kalitesine göre 4 bin liraya kadar yükselebiliyor.

Salomon Türkiye Marka Müdürü Orçun Kutluad, 2007-2010 yıllarında gençler ve "beyaz yakalı" diye tabir edilen ofis çalışanları arasında hızla yayılan kapalı alanda spor yapma furyasının bugün açık alanlara taştığını söyledi.

Koşu ve bisikletle başlayan "outdoor" spor hareketinin birçok insanın şehrin gürültülü ve stresli ortamından kaçmak için doğaya çıkmasıyla devam ettiğini belirten Kutluad, "2011'de sadece birkaç yarışla başlayan patika koşularının sayısı 100'leri aştı. Her yıl düzenlenen Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu gibi yarışlar da ülkemizde bu spora olan ilginin katlanarak artmasını sağladı. 200 katılımcıyla başlayan serüven, şu an 2 bin 650 kişinin katıldığı uluslararası bir festivale dönüştü" dedi.

"Outdoor" spor pazarının başını koşu çekiyor

Kutluad, "outdoor" spor pazarının başını koşunun çektiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Avrupa ve Amerika'da her 10 kişiden 6'sı bir şekilde koşu sporunun içinde bulunuyor. Pazara bakıldığında yol koşusunun, patika koşusuna göre 2,5 katı büyüklüğe sahip olduğu görülüyor. Yol koşuları patika koşularına göre üstünlüğünü sürdürürken, aradaki fark özellikle Avrupa'da hızla kapanıyor. Özellikle Fransa'da yapılan yarışların sadece seyirci sayısı 100 binleri aşıyor."

Koşunun sadece bir ayakkabıyla kolayca yapılabilecek bir spor dalı gibi algılandığına dikkati çeken Kutluad, bu durumun aksine her spor dalında olduğu gibi koşu için de sağlık, beslenme ve doğru ekipman seçiminin oldukça önemli olduğunu dile getirdi.

Patika koşucusunun masrafı 4 bin liraya kadar çıkıyor

Kutluad, doğru zemin şartları ve mesafeye uygun ürün seçiminin sporcular için önem taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Arazi şartlarına uygun ayakkabı, yağmurluk, rüzgarlık, şort, tişört, suluk sistemli sırt çantası ya da su kabı, katlanır bardak, teknik çorap, tozluk, cep telefonu, dijital saat, acil durum battaniyesi, kafa feneri ve yedek pili, şapka, bere ya da bandana, sporcu gözlüğü, düdük gibi ekipmanların pek çoğu koşucuların koşu sırasında yanlarında bulunması gereken ekipmanlar. Rakamlar incelendiğinde bir yol koşucusunun yıllık ortalama malzeme harcaması bin 500 lira ile 2 bin lira arasında değişirken, bir patika koşucusu yılda ortalama 3 bin lira ile 4 bin lira arasında ekipmanlar için harcama yapıyor."

Koşu yarışları turizme de katkı sunuyor

Kutluad, koşu yarışlarının yapıldıkları bölgelerin turizminini de olumlu yönde etkilediğini ifade ederek, bu yarışların bir spor etkinliği olmanın yanı sıra koşucu ve diğer katılımcılarıyla yapıldıkları bölgelerde turizm hareketliliği sağladığını söyledi.

Argeus Travel&Events tarafından 2014'ten bu yana düzenlenen Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nun da Kapadokya bölgesinin tanıtımı ve turizmine katkı sunduğuna dikkati çeken Kutluad, 19-20 Ekim'de 6'ncı kez düzenlenecek yarışa 80 ülkeden 2 bin 650 sporcunun katılacağını bildirdi.

Kutluad, sadece Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu için 4 bin 500 kişinin Kapadokya'ya gideceği bilgisini vererek, "Ürgüp içinde yüzde 100 otel doluluğu sağladığı, ayrıca çevre ilçelerdeki diğer turistik merkezlerde de önemli doluluklara ulaşıldığı turizm birlikleri tarafından raporlandı. Söz konusu yarış, konaklamanın yanı sıra, restoranlara, alışveriş mağazalarına, balon, tur, ulaşım gibi etkinliklerle ilgili firmalara ve esnafa da katkı sağlıyor" dedi.

Kaynak: AA