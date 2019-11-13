Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, beyaz maskeli çocukların SOLOTÜRK ekibiyle 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı Nizamiyesi'nde ve savaş uçaklarının önünde asker selamı verdikleri fotoğraflar yer aldı.

#SOLOTÜRK ekibimiz Lösemili Çocuklar Haftasında "Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım" diyerek lösemili çocuklarımızı ağırladı. Çocuklarımız da Kahraman Mehmetçiğimize selam göndererek anlamlı ve güzel bir gün geçirdiler.@losev1998 @soloturk #MSB #TSK pic.twitter.com/JPUdVwEi7H — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 13, 2019

Ekibin, Lösemili Çocuklar Haftası'nda "Maskemi takarım farkındalık yaratırım" diyerek lösemili çocukları ağırladığı belirtilen paylaşımda, "Çocuklarımız da kahraman Mehmetçiğimize selam göndererek, anlamlı ve güzel bir gün geçirdiler." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA