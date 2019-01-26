70 yaşındaki hayvansever Bekir Hamlakay ile 65 yaşındaki arkadaşı Saadettin Aladağ'ın, kışın yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarıyla ilgili telaşı, aralık ayında başlıyor.

Sokak sokak gezerek ekmek toplayan iki arkadaş, bazen bunların yanına köpek maması, buğday, makarna, sakatat da koyup ilçenin 7 bölgesinde, özellikle sokak köpeklerinin yoğun olduğu yerlere bırakıyor.

Hamlakay, 10 yıl önce başlattığı çalışmasını, 7 senedir arkadaşının desteğiyle sürdürüyor.

Bekir Hamlakay, yıllar önce israf edilen ekmekleri görünce bunları toplayıp sokak hayvanlarına götürme fikrinin doğduğunu söyledi.

Kar ve yağmur onlara engel değil

Daha sonra ekmekleri bisikletiyle toplayıp belediyenin tahsis ettiği yerlerde biriktirmeye başladığını belirten Hamlakay, şöyle konuştu:

"Cadde ve sokakları gezerek ekmeklerimizi biriktiriyoruz. Bu işi 10 yıldır severek yapıyoruz hayvanlar ölmesin diye. Bugün yine her zaman olduğu gibi 27 çuval ekmek, biraz köpek maması, biraz buğday olmak üzere alıp götürdük. İclaliye köyünden, Maden köyüne geçtik. 200-300 metre arayla ekmekleri boşaltarak hizmetimizi gerçekleştirdik. Bu biriktirdiğimiz ekmeklerin arasında küflenmiş ekmekler de oluyor. Bunları ise ayırıp, balıkların bol olduğu dereye attık."

Kar, yağmur demeden bu çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Hamlakay, "Boş vakitlerimizde bisikletlerimize binerek kapı önlerinde asılı olan ekmekleri topluyoruz. Hiç yağmur, kar dinlemeden ekmekleri topluyoruz, bir yerde biriktiriyoruz. Vatandaşlarımızdan istirhamımız, bayat ekmekleri çöpe atmasınlar. Biz zaten gelip topluyoruz. Günde 20-30 kilometre yol katediyoruz. Hayvanlar için her sene aralık-mart aylarında yaklaşık 250 çuval ekmek bırakıyoruz. Bunların yanı sıra 500 kilogram kadar da sakatat dağıtıyoruz" dedi.

Yaban hayvanlarını da unutmuyorlar

Saadettin Aladağ ise sokak hayvanları için başlattıkları seferberlikte doğadaki yaban hayvanlarının beslenmelerine de destek olduklarını ifade etti.

Orman İşletme Müdürlüğünden araç temin ederek 15 günde bir yaban hayvanlarına yiyecek bıraktıklarını söyleyen Aladağ, "Bu işi zevkle yapıyoruz. Allah rızası için yapıyoruz. Bugün İsaören'den İclaliye köyüne, sonra Soğukdere köyüne, Gazelli köyüne yol boylarına ekmeklerimizi bırakarak görevimizi bitirdik. Bunun içinde biraz köpek maması, makarna, sakatat ve ekmek var" dedi.

Aladağ, topladıkları ekmek ve diğer yiyecekleri İnegöl'e bağlı 96 kırsal mahalleden yaklaşık 60'ına ulaştırdıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA