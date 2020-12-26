TBB’nin yaptığı açıklamaya göre, yarışma ile insanlar ve hayvanların hijyen, sağlık ve güvenlikleri de dikkate alınarak hayvanların korunması ve rahat yaşamalarının sağlanması; sahipsiz evcil ve sokak hayvanlarının durumlarının iyileştirilmesi, açlık ve susuzluklarına yönelik çözüm üretilmesi, sağlık sorunlarına yönelik girişimlerin geliştirilmesi ve vatandaş düzeyinde farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Yarışma bütün belediyelerin katılımına açık.

Yarışmanın her iki aşamasında toplam 7 milyon 250 bin TL ödül dağıtılacak

TBB’ye 1 Mart 2021’e kadar başvuru yapan belediyelerin projeleri fikir ve uygulama olmak üzere iki aşamada değerlendirilecek.

Birinci aşama olan fikir aşamasında jüri tarafından seçilecek ilk 10 projenin her birine 500 bin TL ödül verilecek.

2021 Kasım ayında sonuçlandırılacak ikinci aşamada ise, uygulaması başarılı bulunan 3 belediye ödüllendirilecek.

Birinci aşamada ödül alamayan projeler de, uygulamaya geçirilmesi hâlinde, ikinci aşama için başvurabilecek.

Yarışmanın uygulama aşamasında dereceye giren birinci belediye 1 milyon TL, ikinci belediye 750 bin TL, üçüncü belediye ise 500 bin TL ile ödüllendirilecek.

Belediyeler, "enpatisehirler.tbb.gov.tr" adresinden yarışma hakkında ayrıntılı bilgi alabiliyor ve başvuru yapabiliyor.

“Pandemi ve kış, sokak hayvanlarının hayatını daha da zorlaştırdı”

Yerel yönetimlerin en önemli görevlerinden birinin sokak hayvanlarına sahip çıkmak olduğunu ifade eden TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şunları kaydetti:

“Pandemi ve kış, sokak hayvanlarının hayatını daha da zorlaştırdı. Lokantalar da kapalı olunca sevimli dostlarımız yiyecek bulmakta sorun yaşayabiliyor. Tüm belediyelerimizin kedi besleme evleri var, köpek besleme alanları var. Mama veriyor, veteriner muayenelerini yapıyorlar. EnPati kapsamında bu faaliyetleri daha da iyileştirip verimli kılacak projelere ulaşmayı hedefliyoruz.”

